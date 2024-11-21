В Московском регионе ввели «оранжевый» уровень опасности из-за штормового ветра

В Москве и области в четверг объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Он будет действовать из-за штормового ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве введен с 12 часов четверга до 3 часов 22 ноября. Причина в очень сильном ветре с порывами до 25 м/с.

В Московской области предупреждение о погодной опасности действует с 12 часов четверга до 9 часов 22 ноября. Ожидается очень сильный ветер с порывами от 22 до 27 м/с.

Ранее москвичей предупредили о 5-балльном шторме в четверг. Из-за столь быстрой скорости ветра могут начать падать деревья, объекты, которые плохо закреплены. Водителям порекомендовали держать дистанцию и не превышать скорость.