Опасный разгул стихии: москвичей предупредили о 5-балльном шторме 21 ноября

сегодня в 11:34

В первой половине 21 ноября скорость ветра в Москве составляет 15-18 метров в секунду. С каждым часом в течение дня стихия будет становиться сильнее. Ожидается 5-балльный шторм, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

К вечеру скорость ветра составит 17-22 метра в секунду. Местами возможно увеличение показателя до 25 м/c.

Из-за столь быстрой скорости ветра могут начать падать деревья, объекты, которые плохо закреплены. Могут быть повреждены крыши, оборваться линии электропередачи.

Пик штормового ветра будет с 17:00 до 22:00. 22 ноября скорость снизится до 10-15 м/с.

Ранее МЧС предупредило, что 21-22 ноября в Московском регионе ожидаются сильные дождь и мокрый снег. Возможен штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду.