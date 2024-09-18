В Московском регионе вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье снова продлили «оранжевый» уровень опасности из-за риска пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Так, в столице он будет действовать до 22 часов 22 сентября. В Подмосковье период предупреждения продлится до 23 часов 22 сентября.
Отмечается, что в это время сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Аналогичный уровень опасности погоды объявили на всей территории Центрального федерального округа.
Ранее стало известно, что среда стала одним из последних аномально жарких дней сентября в Москве. На следующей неделе синоптики прогнозируют уже настоящую сентябрьскую погоду с температурой плюс 14 — плюс 16 градусов.