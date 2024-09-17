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Среда станет одним из последних аномально жарких дней сентября в Москве

Среда станет одним из последних аномально жарких дней сентября в столице. А на следующей неделе в Москве ожидаются первые осенние заморозки, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Появление ночных заморозков стало признаком прихода осени на европейскую территорию России. Вскоре они затронут Центральный федеральный округ, в том числе и столичный регион.

Предстоящая среда в Москве станет одним из последних аномально жарких дней сентября. Днем температура будет от плюс 24 до плюс 26 градусов.

В четверг ветры развернутся на северные румбы, в столице начнутся процессы понижения температуры. Днем будет от плюс 22 до плюс 24 градусов.

В пятницу столичную погоду будет формировать антициклон. После полудня прогнозируется температура чуть выше плюс 20 градусов.

В субботу в Москве будет сухая и солнечная погода. Температура составит около плюс 20 градусов. Ожидается, что суббота станет последним днем метеорологического лета.

В воскресенье в столице из-за холодного воздуха температура опустится. Будет до плюс 16 — плюс 18 градусов.

В ночь на понедельник в столичном регионе ожидаются первые заморозки этого сезона. В Москве прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса. В Подмосковье температура местами опустится до минус 1 — минус 3 градусов. Днем будут сентябрьские плюс 14 — плюс 16 градусов.

Ранее стало известно, когда в Москве может появиться первый снежный покров. Жители столицы смогут увидеть его уже в октябре.