Стало известно, когда в Москве может появиться первый снежный покров

Снежный покров может появиться в Москве в конце октября

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что первый снежный покров может появиться в Москве уже в октябре. Он выпадет и сразу растает, сообщает ТАСС .

«Средняя дата устойчивого снежного покрова — это конец ноября», — добавила Позднякова.

Центральные и северо-западные регионы европейской части России продолжают переживать аномально теплую сентябрьскую погоду. Однако синоптик Михаил Леус заявил, что вскоре здесь наступит более привычная для этого времени года осенняя прохлада.

13 сентября Москва побила 75-летний температурный рекорд — воздух прогрелся до 26,2 градуса тепла. До абсолютного температурного рекорда для этой даты оставалось всего 1,3 градуса.