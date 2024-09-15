Россиянам рассказали, когда наступит прохладная осенняя погода

Центральные и северо-западные регионы европейской части России продолжают переживать аномально теплую сентябрьскую погоду, устанавливая новые температурные рекорды. Однако вскоре здесь наступит более привычная для этого времени года осенняя прохлада, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Как заявил метеоролог, счет новых максимумов температуры воздуха на данной территории уже идет на десятки. Рекордные значения были зафиксированы в таких городах, как Санкт-Петербург, Архангельск, Анапа, Петрозаводск, Нарьян-Мар, Псков, Вологда, Киров, Калуга, Тула, Симферополь, Воронеж и Луганск.

Единственным исключением стала Москва, где температурный максимум 14 сентября так и не был преодолен. Вместе с тем в подмосковной Коломне был установлен новый рекорд в плюс 27,2 градуса, отметил Леус.

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни аномальная жара начнет сходить на нет. Так, в Северной столице уже 19 сентября воздух прогреется только до плюс 20 градусов, а к выходным температура снизится до типичных для этого времени года плюс 14-16 градусов.

Аналогичная ситуация ожидается и в Москве — 19 сентября будет еще плюс 23 градуса, 20 сентября — плюс 21 градус, но к концу следующей недели столбики термометров покажут уже более привычные для сентября плюс 15-17 градусов.

При этом специалист отметил, что в центральных регионах страны в ближайшее время существенных осадков не ожидается.