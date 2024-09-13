В Москве 13 сентября побит 75-летний температурный рекорд

Леус: текущая пятница стала самым теплым 13 сентября в Москве за 75 лет

В пятницу Москва побила 75-летний температурный рекорд — воздух прогрелся до 26,2 градуса тепла. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Чтобы в столице был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для 13 сентября, должно потеплеть еще на 1,3 градуса.

«Прогрев продолжается», — отметил Леус в своем Telegram-канале .

Ранее Москва побила 75-летний температурный рекорд 10 сентября. Тогда потеплело до +26,3 градуса.