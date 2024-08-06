В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и тумана

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы и тумана, также ожидаются кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Москву и Подмосковье накроют грозы. Период предупреждения — до 21 часа 6 августа. Местами прогнозируется кратковременный дождь.

Кроме того, в Москве с 22 часов 6 августа до 8 часов 7 августа ожидается туман. В Московской области период предупреждения об этом погодном явлении продлится с 21 часа 6 августа до 8 часов 7 августа.

Ранее специалисты спрогнозировали грозы и теплую погоду в Московском регионе во вторник. Воздух прогреется до 23 — 25 градусов тепла.