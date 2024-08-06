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Гроза и до +25 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и Москве во вторник прогремит гроза, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.