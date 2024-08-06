Гроза и до +25 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник прогремит гроза, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь.
Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 7 августа — от плюс 23 до плюс 25. Пройдет дождь.