В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

сегодня в 10:48

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

В Московском регионе предупреждение будет действовать до 2 часов 20 января. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской и Тверской областях.

В Московской области и столице в пятницу пройдет дождь, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.