Дождь и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Московской области и столице в пятницу пройдет дождь, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью и днем 11 января в регионе сохранится температура плюс 2 — плюс 4 градуса. Небольшие осадки в виде дождя со снегом могут переходить в умеренные.