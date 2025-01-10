Дождь и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Московской области и столице в пятницу пройдет дождь, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.