В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

В столице период предупреждения продлили до 23:00 24 января. В Московской области «желтый» уровень опасности будет действовать до 02:00 25 января.

Аналогичная ситуация с гололедицей сложилась в Калужской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Ярославской и Костромской областях.

В Московском регионе в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов.