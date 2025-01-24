Облачная погода и до минус 2 градусов ожидается в Московском регионе 24 января

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

На территории Московского региона преимущественно без осадков. Местами может быть гололедица. Ветер будет дуть южный со скоростью 4–9 м/с. Давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Будет так же облачно и без осадков. Скорость ветра слегка стихнет — до 3–8 м/с.

Ранее синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео» отметил, что уже к концу января в столице начнется период аномального тепла, который продолжится и в начале февраля. Первая часть месяца будет теплой, морозы станут редкостью, а температура превысит норму на 2-4 градуса.