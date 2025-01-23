В Москве в феврале ожидаются аномально высокие температуры и осадки

В феврале москвичей ждут необычно высокие температуры и значительные осадки. Синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео» отметил, что уже к концу января в столице начнется период аномального тепла, который продолжится и в начале февраля, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, первая часть месяца будет теплой, морозы станут редкостью, а температура превысит норму на 2-4 градуса, в некоторых случаях ожидаются еще более высокие значения.

Тем не менее, к концу второй декады месяца возможна временная возвращение морозов, которые могут вызвать понижение температуры до минус 7–12 градусов в ночное время. Однако такие холодные периоды будут недолговечными.

Основной причиной теплой погоды остается влияние воздушных масс с Атлантики, обеспечивающее высокие температуры на протяжении большей части месяца.

Кроме того, осадков ожидается больше обычного, что может привести к рекордам. В разные дни апреля возможны снегопады, мокрый снег и дожди.

«Поэтому по количеству осадков февраль перевыполнит норму», — заключил метеоролог.