В Подмосковье прошло заседание родительского штаба

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2 июля в министерстве образования Московской области состоялось заседание штаба родительского общественного контроля. В центре внимания оказались вопросы, связанные с мониторингом объектов капитального ремонта и взаимодействием с родителями и инициативами по улучшению качества образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие представители министерства образования региона и члены штаба родительского контроля из разных муниципалитетов.

«Мы стремимся к открытому диалогу и совместной работе. Родительский контроль — это возможность своевременно выявлять проблемы и принимать решения, которые действительно важны семьям», — сказала председатель штаба Марианна Кристалинская.

В обсуждении приняла участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она выразила поддержку инициативам штаба и отметила важность участия родительской общественности в мониторинге.

На заседании были подведены промежуточные итоги выездного мониторинга. Представители штаба проверили ход проведения капитального ремонта школ, а также работу пришкольных лагерей. Особое внимание уделялось срокам, качеству работ, а также информированности родителей.

Среди других озвученных инициатив — участие в проверках пришкольных лагерей, предложения по вопросам мониторинга качества образования и поддержки учащихся, проведение разъяснительной работы с родителями.

Итогом встречи стало решение расширить форматы взаимодействия между министерством образования и родительским сообществом, усиливая партнерство, открытость и доверие в системе образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.