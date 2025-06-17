В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве и Подмосковье ожидаются грозы. В связи с этим был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице период предупреждения будет действовать до 13 часов 18 июня. В Подмосковье «желтый» уровень был объявлен до 21 часа 17 июня.

В это время в столичном регионе прогнозируется гроза. «Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Ранее синоптики спрогнозировали, что помимо грозы Москву и Подмосковье 17 июня накроют дожди и сильный ветер. МЧС порекомендовало жителям быть осторожнее и внимательнее. Между тем температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла.