сегодня в 07:10

Гидрометцентр РФ: дождь и гроза будут в Московском регионе 17 июня

Днем во вторник в Москве и области будет от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

17 июня в Московском регионе будет переменная облачность. Местами возможны дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.