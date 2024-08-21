В Московском регионе 21 августа будет ветер без осадков

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Гидрометцентр: ветренная погода без осадков придет в Московский регион в среду

Температура воздуха в Московском регионе в среду будет от 24 до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о резкой смене погоды в конце августа. В последние пять дней месяца температура воздуха резко вырастет до 30 градусов тепла.