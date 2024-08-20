Москвичей предупредили о резкой смене погоды в конце августа

сегодня в 18:57

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что последние дни августа в столице окажутся теплыми. По ее мнению, наступит самое жаркое время за последние три месяца, сообщает Общественная Служба Новостей .

Синоптик уточнила, что воздух прогреется до плюс 30 градусов именно в последнюю пятидневку августа.

«Погода будет вполне комфортная и солнечная. Температура воздуха, не исключено, приблизится к 30 градусам», — поделилась Позднякова.

Эксперт обратила внимание, что, несмотря на благоприятный прогноз, мегаполис все-таки столкнется с кратковременными дождями.

Помимо столицы, жара также ожидается в Московской области и близлежащих регионах, добавила Позднякова.