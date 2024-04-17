В московском парке Горького появится квартал «Визуального искусства»

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал, что скоро начнутся работы по благоустройству парка Горького, которые будут разбиты на три этапа и продлятся до 2026 года включительно.

Градоначальник подчеркнул, что столичный парк Горького является одним из самых популярных мест Москвы. Туда любят приходить не только местные жители, но и туристы со всего мира. Имеющейся инфраструктуры парка уже не хватает, поэтому территорию решили обновить.

В районе Пушкинской набережной появится порядка 20 павильонов, которые будут разбиты на кварталы. Один из них будет посвящен тематике «Визуального искусства», где можно будет проводить кинопросмотры под открытым небом и устраивать выставки.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что власти планируют благоустраивать не только зоны отдыха. До конца года в Москве появится почти 50 новых детских садов и школ.