Российские военные улучшили позиции в районе Вербового
Российские штурмовики уничтожили группу ВСУ в районе Вербового
Российские штурмовики уничтожили группу ВСУ в районе Вербового и улучшили позиции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили отряд ВСУ в количестве 10 боевиков.
Позиции врага были выявлены с помощью дрона-разведчика.
Благодаря атаке российским бойцам удалось занять более выгодные позиции, уточнили в ведомстве.