Бочкарев: почти 50 детских садов и школ построят в Москве до конца года

С начала 2024 года в Москве было возведено 11 детских садов и школ, а в оставшиеся месяцы года планируется возвести еще 47 образовательных объектов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Значительную часть школ и детских садов строят инвесторы в рамках своих градостроительных проектов.

«С начала года в Москве построено 8 детских садов и 3 школы. При этом в оставшиеся месяцы года планируется достроить еще 19 дошкольных зданий и 28 школьных. Это образовательные объекты, которые откроют свои двери как в новых районах города, так и в уже сложившихся. Всего на долю девелоперов в этом году придется более половины планируемых к вводу образовательных объектов», — уточнил Бочкарев.

Данные объемы строительства позволяют обеспечивать жителей столицы местами в образовательных учреждениях в шаговой доступности от дома.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко объяснил, что важным показателем качества района в глазах жителей является возможность развития детей.

«Это и качественное благоустройство с большим количеством игровых и спортивных площадок, и наличие детских садов, общеобразовательных и специализированных досуговых школ, а также различных секций и кружков. Согласно нашему последнему исследованию 82% москвичей отметили значимость расположения этих объектов в шаговой доступности от жилья, а также достаточно высоко оценили уровень обеспеченности столичных кварталов образовательными учреждениями», — подчеркнул Михайленко.