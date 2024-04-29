Российская авиация сорвала ротацию ВСУ
Российские штурмовики на Су-25 сорвали ротацию ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 помешали замене подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в Минобороны РФ.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как отметил летчик одного из экипажей, операцию провели два самолета ВВС России.
В результате уничтожена военная техника и живая сила противника, — добавили в ведомстве.