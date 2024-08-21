В московской «Шоколаднице» готовят грязными руками и из просроченных продуктов

В московской «Шоколаднице» гостям подают полуфабрикаты с истекшим сроком годности. Об этом сообщает SHOT Проверка , тайные агенты которого отправились в заведение.

Новым гостям могут подаваться блины, которые приготовили для прошлого клиента, впоследствии от них отказавшегося. Также расследователи сообщают, что у поваров грязные руки.

По данным SHOT, публикацией заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор. Ведомства проверят заведения. Тайные агенты Telegram-канала посещали «Шоколадницы», которые находились по адресам улица Площадь Победы, 1, корпус Б и улица Свободный проспект, 33 в Москве.

Ранее SHOT Проверка сообщала о том, что в московских магазинах SPAR готовую еду делают из просроченных продуктов. Также не производстве игнорируют санитарные нормы.