Тухлятина и антисанитария: как готовят еду в магазинах SPAR

В готовую еду в сети супермаркетов SPAR работники кладут просроченные или даже уже тухлые продукты, сообщает SHOT .

Сотрудники «SHOT проверки» тайно начали работать в магазине сети. Они узнали, что просроченные продукты можно «утилизировать» в готовую еду, которая потом продается на прилавке. Испорченную курицу работники кладут в бутерброды, просроченную колбасу — в пиццу и т. д.

Кроме того, овощи сотрудники магазина моют только в том случае, когда к ним приходит проверка. Обычно они их просто нарезают и отправляют в готовую еду.

Антисанитария и в личной гигиене сотрудников. Руки при работе с продуктами они вытирают вонючей тряпкой, а после этого начинают готовить.

Ранее более 30 человек отравились бутилированной водой из Свердловской области. На производстве сотрудники не соблюдали гигиену, за чистотой не следили. В помещении выявили антисанитарию.