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В Московской области ожидается туман с видимостью от 100 до 500 метров

Жителей Московской области предупредили о сильном тумане. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, неблагоприятные метеоявления ожидаются в до утра 9 августа.

Согласно прогноза Росгидромета в ближайший час и до 9 часов утра местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров.

Местных жителей, особенно водителей просят быть как можно внимательнее.

Ранее в Московском регионе объявляли«желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и тумана, также предупреждали о кратковременных дождях.