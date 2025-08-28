В Московской области археологи обнаружили средневековую деревню

В Московской области в рамках работ по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург обнаружили два средневековых селища, получившие названия Поварово 1 и Поварово 2, сообщили в Институте археологии РАН.

Самые ранние письменные упоминания об этих землях можно найти в разъезжей грамоте 1504 года, где описана граница между владениями великого князя Ивана III Васильевича и дмитровского князя Юрия Ивановича.

Во время раскопок на селище Поварово 1 были найдены постройка с печью-каменкой и большое количество столбовых ям. Кроме того, в жилых и хозяйственных постройках обнаружены фрагменты горшков последней четверти XIV — первой четверти XV в.

На месте селища XIV–XV вв. люди вновь поселились в XIX столетии: в одном из открытых объектов нашли много стеклянных бутылок, а также 4 помадные банки, в которых женщины во второй половине XVIII в. — XIX вв. хранили румяна. В прилегающей части селища обнаружили две монеты времени правления императора Николая I. Всего на памятнике раскопано 1800 м 2.

В культурном слое селища Поварово 2 были найдены ценные вещи: полтина (половина гривны весом 86 г) из высокопробного серебра, 3 перстня, один из которых серебряный с гравированным орнаментом, редкая серебряная монета можайского князя Андрея Дмитриевича (умер в 1432 г.), третьего сына великого князя Дмитрия Донского. Эти находки говорят о том, что среди местных жителей были зажиточные люди.

