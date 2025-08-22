сегодня в 03:44

В Вологде нашли крепость Ивана Грозного при реконструкции улицы

Во время работ по реконструкции улицы Мира в Вологде археологи сделали значимое открытие — они расчистили фундамент крепостного сооружения времён Ивана Грозного и предположительно обнаружили остатки Благовещенской башни.

Как сообщил мэр города Сергей Жестянников, все работы на участке ведутся с максимальной осторожностью для сохранения культурного слоя.

Ценные артефакты после изучения будут переданы в музейные фонды, а документация — в Институт археологии РАН.

В настоящее время специалисты работают на отрезке от улицы Герцена до проспекта Победы, а в октябре приступят к исследованию участка до улицы Сергея Орлова.

Открытие позволит уточнить историю вологодского кремля и фортификационных сооружений XVI века, которые долгое время считались утраченными.