В Московский регион придут гроза, ветер и дождь 8 августа
Гидрометцентр РФ: в Московском регионе будут дождь, гроза и ветер 8 августа
В Московском регионе 8 августа будет тепло, но ожидаются осадки и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр РФ.
В столице и области в четверг температура воздуха колеблется от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.
Также днем 8 августа будет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность с местами кратковременным дождем. Ветер северный, от четырех до девяти метров в секунду.
Ранее некоторые районы Москвы начало затапливать из-за мощного ливня. Непогода бушевала на юге, юго-западе и юго-востоке столицы.