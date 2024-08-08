В Московский регион придут гроза, ветер и дождь 8 августа

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Гидрометцентр РФ: в Московском регионе будут дождь, гроза и ветер 8 августа

В Московском регионе 8 августа будет тепло, но ожидаются осадки и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр РФ .

В столице и области в четверг температура воздуха колеблется от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Также днем 8 августа будет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность с местами кратковременным дождем. Ветер северный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее некоторые районы Москвы начало затапливать из-за мощного ливня. Непогода бушевала на юге, юго-западе и юго-востоке столицы.