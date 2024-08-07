«Адские реки»: Москву начало затапливать из-за сильнейшего ливня

сегодня в 15:32

Ряд районов на юге, юго-западе и юго-востоке столицы в среду начало затапливать из-за мощного ливня, сообщают очевидцы.

Дороги превратились в настоящие реки, подтоплены автомобили. Пешеходы шутят, что перебраться на другую сторону улицы можно только вплавь.

Дептранс заявил, что из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах Москвы работа наземного общественного транспорта может быть оперативно скорректирована.

По данным сервиса «Яндекс Погода», ливень на территории города продлится до 17:00.

Ранее столичный главк МЧС предупреждал, что в Москве 7 августа местами ожидается кратковременный дождь, ливень и гроза. Жителей призвали соблюдать безопасность.