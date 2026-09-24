У россиянина украли 800 евро, когда он летел из Стамбула в Сараево. В полиции мужчину выпроводили, узнав, что он из России, сообщает SHOT .

По словам 30-летнего мужчины, в турецком аэропорту он лишь однажды достал кошелек из сумки, а затем положил его в карман рюкзака. В самолете он закинул багаж на верхнюю полку.

Пока турист ужинал и сидел в телефоне, кто-то залез в рюкзак и украл оттуда 800 евро. Причем вор забрал только крупные купюры в евро, а рубли, лиры и мелочь не тронул.

Уже в аэропорту Сараево мужчина обнаружил, что остался без денег. Он обратился в местную пограничную полицию, но там развели руками. По словам мужчины, правоохранители не проявили никакой заинтересованности, ничем не помогли и фактически выпроводили его из отделения.

В авиакомпании провели проверку и так и не выявили вора. Сам турист уверен, что его обокрали именно на борту самолета, поскольку в аэропорту сумка всегда была при нем.

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