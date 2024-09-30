В Московский регион 30 сентября придет похолодание

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Гидрометцентр: в Московском регионе похолодает до 12 градусов в понедельник

Днем в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода и местами краткосрочный дождь. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от шести до восьми градусов тепла. Ожидается переменная облачность, дождя не будет.

Ветер северо-восточный и восточный, от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в начале октября температура воздуха в Московском регионе снова будет высокой — она поднимется до 24 градусов. Это продлится несколько дней, после чего начнется прохладная осень.