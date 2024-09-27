«Осень сломалась»: потепление ожидается в Центральной России на следующей неделе

Синоптик Леус: на следующей неделе в Москву снова придет потепление

Потепление ожидается в российской столице на следующей неделе. Воздух в Москве прогреется до плюс 24 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Осень сломалась <…> Сегодня осень начала вторую попытку утвердиться на территории центральных областей европейской части нашей страны», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что во время первой попытки, 22–23 сентября, среднесуточная температура воздуха опустилась на 2 градуса ниже климатической нормы. Затем уже 25–26 сентября воздух столбики термометра оставляли позади 20-градусные отметки.

По словам специалиста, в субботу, 28 сентября, днем в Москве температура воздуха составит от плюс 19 до 24 градусов. В воскресенье столбики термометра поднимутся до плюс 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер.

В понедельник, 30 сентября, дневная температура воздуха в мегаполисе составит плюс 10 — плюс 15 градусов.

Леус добавил, что в первые дни октября солнечные лучи вновь прогреют столичный воздух до плюс 24 градусов. Третью попытку наступления осень предпримет в конце следующей недели, и на этот раз окончательную.