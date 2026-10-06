Многочасовые допросы и камера: в Израиле усилили фильтрацию россиян и украинцев

Израильская пограничная служба существенно ужесточила фильтрационные процедуры при въезде для граждан России и Украины. Путешественников подвергают многочасовым допросам, детальным проверкам финансов, недвижимости и трудоустройства, а при малейших подозрениях не впускают в страну, сообщает Mash .

Одним из первых вопросов, с которыми сталкиваются прибывающие, становится: «Зачем вы едете из одного вооруженного конфликта в другой?» Если ответы или поведение человека вызывают у инспектора сомнения, у него изымают заграничный паспорт и направляют в специальную зону ожидания для углубленной проверки.

Срок ожидания варьируется от 10 минут до 6 часов. Свободно перемещаться по терминалу аэропорта запрещено — разрешается исключительно посещение санузла. В помещении для ожидающих предусмотрены кулер с водой, электрические розетки и сухой паек в виде сэндвича с сыром и маслинами.

В ходе самого допроса иностранца фотографируют в анфас, сканируют отпечатки пальцев. Его подробно опрашивают о целях визита, знакомствах на территории страны, месте будущего проживания, профессии, уровне доходов и объеме наличных средств при себе.

Отдельное внимание уделяется проверке связей со страной постоянного проживания. Сотрудники могут потребовать документально подтвердить право собственности на недвижимость в РФ, показать выписки о начислении заработной платы и банковские переводы. Забронированную гостиницу в Израиле пограничники также могут перепроверить прямым звонком администраторам.

В случае возникновения малейших подозрений в намерении нелегально трудоустроиться, остаться в стране на постоянное место жительства или заключить фиктивный брак иностранцу официально отказывают во въезде. Затем выносят решение о депортации.

Вплоть до посадки на обратный рейс гражданина помещают в закрытую миграционную камеру. Личные вещи и смартфон изымаются и отправляются в камеру хранения. Задержанному выдают набор первой необходимости, в который входят простыня, полотенце, шампунь и средства личной гигиены. На перекур людей выводят исключительно группами и под строгим контролем охраны.

Условия содержания и скорость решения вопросов во многом определяются дежурной сменой. Часть сотрудников помогает со звонками близким и ускоренной покупкой обратных билетов, тогда как другие не проявляют инициативы. При этом отмечается, что сами пограничники поддерживают спокойную атмосферу в диалоге и периодически шутят.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.