В московских парках начинается новая сезонная программа

С 1 мая примерно в 50 московских парках начнется новая сезонная программа. Каждый месяц до осени в там будут проводиться около 3 тыс. мероприятий, большая часть из которых — на свежем воздухе, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«В парках оборудованы современные детские, творческие и спортивные площадки, беседки для чтения, сцены для спектаклей и концертов. Там организуют уроки танцев, пленэры, тренировки и соревнования, занятия экоклубов и познавательные игры», — отметила Сергунина.

1 мая ожидается ряд событий. Так, в музее-заповеднике «Царицыно» начнут функционировать лодочные станции. Там откроют прокат катамаранов, заработает веревочный парк.

В усадьбе Воронцово для юных гостей пройдет музыкальное представление с мыльными пузырями. Для тех, кому нравится парфюмерия, организуют мастер-класс. На нем специалисты расскажут, как правильно сочетать разные ароматы, и продемонстрируют способы создания подходящих композиций.

В Парке Горького проведут забег по набережной. Также будут проводиться арт-занятия под открытым небом. Еще можно совершить прогулку на электрокаре с аудиогидом. Во время экскурсии участникам расскажут про Фонтанную площадь, Голицынский пруд, ландшафтные композиции, а также иные популярные локации.

В летнем кинотеатре парка Олимпийской деревни желающие могут почувствовать себя актерами, научиться создавать образы с использованием художественного грима. Вечером там продемонстрируют немое кино.

На центральной площади Измайловского парка организуют выступления артистов. Они исполнят композиции из классики советского кинематографа. Речь идет в том числе о таких картинах, как «Кавказская пленница», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», а также «Иван Васильевич меняет профессию».

Для посетителей столичных парков открыты баскетбольные, волейбольные площадки, скейт-парк, зоны для занятий воркаутом, пункты проката и другие. Так, в парке «Сокольники» имеется экотропа, протяженность которой составляет 2,8 км. Там оборудовали места для отдыха под навесами, которые защищают от солнца и дождя.

В ближайшее время для любителей литературы заработают летние читальни. На их полках будет большое количество художественных произведений. Все посетители смогут выбрать подходящую книгу.

В ряде парков функционируют творческие, экологические, научные клубы, спортивные секции и другие кружки. О расписании, а также условиях посещения программ рассказано на официальных сайтах площадок.