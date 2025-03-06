В молодежном центре Королева прошел мастер-класс по публичным выступлениям

В молодежном центре «Космос» прошел познавательный тренинг «Как подготовиться к публичным выступлениям», который собрал молодых ребят, стремящихся улучшить свои навыки ораторского мастерства, сообщает пресс-служба администрации округа Королев.

На занятии гости узнали много нового о подготовке и проведении публичных выступлений перед большой аудиторией. Опытный тренер и оратор Максимилиан Гакер поделился секретами уверенного выступления и рассказал о важных аспектах, которые необходимо учитывать при подготовке к публичному выступлению. Все присутствующие узнали о структуре выступления, ораторских приемах и техниках, которые помогают удерживать внимание аудитории.

Особенно ценными стали практические упражнения, которые ребята применили на практике. Они оттачивали работу с голосом и жестами, а также в преодолении страх перед публичными выступлениями.

Тренинг прошел в дружелюбной и поддерживающей атмосфере, что способствовало активному участию и обмену опытом между участниками.

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