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В Молдавии экс-начальника Генштаба обвинили в шпионаже в пользу России

Представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Эмиль Гайтур заявил, что экс-начальнику Генштаба молдавской армии Игорю Горгану предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже в пользу РФ, сообщает РБК .

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокурорами PCCOCS деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал Гайтур в эфире молдавского телеканала «ТВ-8».

По его словам, до окончательного решения суда Горгану пользуется презумпцией невиновности, согласно молдавскому законодательству.

Игорь Горган возглавлял Генштаб Вооруженных сил Молдавии до 2021 года. Уголовное дело в отношении высокопоставленного офицера возбудили 13 июня текущего года после появившейся информации о связях Горгана с разведкой РФ.

По информации СМИ, экс-начальник Генштаба сообщал российской стороне о визитах представителей украинского Минобороны в Кишинев. В июне Горган был лишен государственных наград по указу президента республики Майи Санду.

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