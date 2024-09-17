Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя за сотрудничество с СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике провели задержание жителя Мариуполя. Его поймали в собственном доме, видео публикует ТАСС .

На записи видно, как несколько сотрудников ФСБ зашли на территорию частного дома, где живет задержанный. Затем они прошли в дом и задержали мужчину, повалив с кровати на пол.

«Будет проводиться обыск в связи с уголовным делом, которое возбуждено против вашего сына», — сказал один из сотрудников ФСБ женщине, которая жила в доме с задержанным.

Мужчина на видео признался оперативникам, что передавал координаты СБУ. Затем задержанного погрузили в микроавтобус и отвезли в отдел.

Ранее в Москве арестовали мужчину по статье о госизмене. Подробности уголовного дела не приводятся, поскольку на нем стоит гриф секретности.