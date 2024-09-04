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Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по статье о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину с фамилией Щуров по статье о госизмене, пишет RT .

Данные об аресте указаны на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Подробности уголовного дела не приводятся из-за грифа секретности, сказано в сообщении.

Ранее украинского диверсанта приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима.

В августе Федеральная служба безопасности России задержала научного сотрудника в Москве по подозрению в кибератаках на критически важные объекты.