Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по статье о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину с фамилией Щуров по статье о госизмене, пишет RT.
Данные об аресте указаны на сайте столичных судов общей юрисдикции.
Подробности уголовного дела не приводятся из-за грифа секретности, сказано в сообщении.
Ранее украинского диверсанта приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима.
В августе Федеральная служба безопасности России задержала научного сотрудника в Москве по подозрению в кибератаках на критически важные объекты.