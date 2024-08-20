ФСБ показала видео задержания ученого за подозрение в организации DDoS-атак

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с моментом задержания научного сотрудника в Москве, которого подозревают в организации хакерских атак на критически важные объекты, а также в госизмене, пишет РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, что ученого задержали несколько месяцев назад — на улице еще лежал снег. Научного сотрудника подозревают в работе на украинские спецслужбы, организации хакерских атак на критически важные объекты России, а также в переводе денег в помощь Вооруженным силам Украины.

Уточняется, что задержанный мог собирать информацию о военнослужащих России и передавать ее противнику. Как долго российский научный сотрудник вел двойную жизнь, еще предстоит выяснить.

В какой именно структуре работал украинский шпион, не раскрывается. Другие подробности случившегося также пока держатся в секрете.