В Крыму приговорили к 20 годам заключения украинского диверсанта

Участника украинской ДРГ приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима за попытку сделать диверсию на Черном море и установить флаг Украины в Крыму, сообщает «Крым 24» .

В 2023 году Александр Любас пересек государственную границу России, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ.

Украинская ДРГ пыталась на катерах и гидроциклах в Черноморском районе полуострова, однако диверсия оказалась проваленной.

Приговор диверсанту вынес Южный окружной военный суд.

Ранее суд также приговорил к 16 годам заключения 46-летнего жителя Севастополя за подготовку диверсии в Крыму и шпионаж в пользу Украины. С помощью самодельного взрывного устройства мужчина хотел устроить теракт, его задержали еще в сентябре 2023 года, а сейчас признали виновным в приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ, госизмене и шпионаже.

В суде добавили, что приговор Любасу в силу еще не уступил, он и его защита могут подать жалобу в апелляционную инстанцию.