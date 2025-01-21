В Минцифры прокомментировали утечку данных абонентов «Ростелекома»

Чувствительные данные абонентов оператора связи «Ростелеком» при хакерской атаке не «утекли», сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Сегодня на инфраструктуру подрядчика „Ростелекома“ была совершена хакерская атака. Она никак не затронула „Госуслуги“. Все данные портала находятся под надежной защитой», — говорится в сообщении ведомства.

Также не попали к злоумышленникам личные данные клиентов компании-подрядчика. Ресурсы, упомянутые в анонимных сообщениях, не предназначены для обслуживания физлиц. На них не хранятся и не обрабатываются персональные данные.

В пресс-службе отметили, что для защиты систем «Ростелекома» применяется многоуровневый подход, включающий в себя несколько дополнительных мер безопасности. При этом специалисты по информационной безопасности оператора не отвечали за системы подрядчика.

В настоящее время Минцифры совместно с «Ростелекомом» работает над усилением защиты данной части инфраструктуры. Проводится тщательное расследование.

Ранее хакеры заявили, что получили доступ к данным абонентов «Ростелекома». По их словам, утечка затронула 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов. В «Ростелекоме» отметили, что утечка могла произойти из инфраструктуры подрядчика.