«Ростелеком» рассказал об утечке данных у подрядчика

В «Ростелекоме» прокомментировали сообщения о возможной утечке данных. По данным компании, она могла произойти из инфраструктуры подрядчика, сообщает «Интерфакс» .

Во вторник хакеры заявили, что получили доступ к данным «Ростелекома». Они утверждали, что утечка затронула 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов.

В «Ростелекоме» отметили, что, вероятно, утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. Она не затронула чувствительные персональные данные, а ресурсы, о которых говорили хакеры, не предназначены для обслуживания физлиц.

Компания предприняла меры по устранению выявленных угроз. Она изучает содержимое базы данных, чтобы определить скомпрометированную часть.

Тем не менее в «Ростелекоме» порекомендовали пользователям сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

Ранее Росреестр опроверг сообщения о массовой утечке данных из ЕГРН. До этого в Telegram-каналах были сообщения об утечке более 2 млрд строк размером около 1 терабайта данных из реестра после хакерской атаки.