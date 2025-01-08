сегодня в 02:19

Росреестр опроверг сообщения о массовой утечке данных из ЕГРН

В Росреестре опровергли появившуюся в Сети информацию об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщается Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в разных телеграмм-каналах.

До этого появилась информация об утечке более 2 млрд строк размером около 1 терабайта данных из реестра после хакерской атаки.

Ранее завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что одним из важных факторов защиты электронной почты является надежный пароль, ключевую роль играют его длина и сложность.