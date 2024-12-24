Россиянам пояснили, как защитить электронную почту от взлома

Хороший пароль от электронной почты должен включать не менее 12 символов

Одним из важных факторов защиты электронной почты является надежный пароль, ключевую роль играют его длина и сложность. При этом использование одного и того же пароля для разных сервисов — плохая идея: если злоумышленники получат доступ к одному из аккаунтов пользователя, они смогут атаковать остальные, сообщила РИАМО д. т. н., завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Хороший пароль должен включать не менее 12 символов, сочетать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки, пояснила она.

«Активация двухфакторной аутентификации добавит дополнительный уровень защиты. Даже если злоумышленник узнает ваш пароль, без второго фактора, например, одноразового кода, отправленного на телефон, он не сможет войти в ваш аккаунт», — отметила эксперт.

По ее словам, регулярное обновление программного обеспечения также имеет важное значение, так как обновления часто включают патчи для устранения уязвимостей, которыми могут воспользоваться хакеры.

«Всегда проверяйте адрес отправителя, никогда не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях и используйте антивирусное программное обеспечение для сканирования подозрительных файлов», — подчеркнула Максимова.

Быстро узнавать о попытках входа в ваш аккаунт с новых устройств или IP-адресов поможет настройка уведомлений о входе в аккаунт. Такая функция доступна в большинстве почтовых сервисов и настраивается в разделе безопасности.

Наконец, ограничивайте доступ к своим устройствам, рекомендовала эксперт.

«Установка паролей или биометрии на смартфоны и компьютеры предотвратит доступ к вашей почте в случае их потери или кражи. Не забудьте настроить автоматическую блокировку экрана после короткого периода бездействия», — заявила она.

Стоит иметь в виду, что функция автозаполнения форм в браузере удобна, но небезопасна. Отключив ее, можно снизить вероятность того, что злоумышленники получат доступ к данным пользователя через украденные файлы cookie. Также лучше удалять ненужные письма и архивировать важные сообщения — это снижает риски утраты данных, резюмировала Максимова.