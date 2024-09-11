В МИД рассказали о действиях России после теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва первой осудила теракт 11 сентября 2021 года в Нью-Йорке, а российский президент Владимир Путин спустя несколько часов протянул руку помощи американским властям, сообщает URA.RU .

«РФ первой осудила этот бесчеловечный акт, протянула США руку помощи, сотрудничества», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что российский лидер обратился к мировому сообществу с призывом к содействию в борьбе с терроризмом спустя всего несколько часов после теракта.

Захарова добавила, затем Совбез ООН принял «резолюцию 1373» и учредил контртеррористический комитет.

11 сентября 2021 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате возгорания и обрушения зданий погибли около 3 тыс. человек.

Еще одно воздушное судно атаковало здание Пентагона. Четвертый Boeing рухнул в поле рядом с городом Шанксвилл. Подробности о том, как теракты 11 сентября потрясли мир, читайте в материале РИАМО.