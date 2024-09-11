11 сентября 2001 года: как теракты в США потрясли весь мир

23 года назад, 11 сентября 2001 года, в США смертники террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра — один из символов делового Нью-Йорка. Еще один атаковал Пентагон, а четвертый захватчики, предположительно, хотели направить на Белый дом или Капитолий, но он не долетел до цели. Подробности о том, как теракты 11 сентября потрясли мир, читайте в материале РИАМО.

Захват самолетов и атака башен Всемирного торгового центра

Утром 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета в США, чтобы затем использовать их для атак на главные американские символы. На преступления пошли 19 смертников, которые разделились на четыре группы: в трех из них было пять человек, а в еще одной — четыре. Захват самолетов над восточным побережьем США произошел почти одновременно: террористы ворвались в кабины пилотов, расправились с экипажами, а затем направились к целям, которые были определены заранее.

Первой из них стал Всемирный торговый центр (ВТЦ) на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Главными элементами комплекса ВТЦ, состоящего из семи зданий, были две башни-близнеца высотой в 110 этажей — Северная и Южная. В каждой из башен располагались офисные помещения, рассчитанные примерно на 430 компаний и 35 тысяч сотрудников. В 8:46 утра (здесь и далее указано местное время) самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, который летел из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню ВТЦ.

На борту лайнера находился 81 пассажир (включая пять террористов) и 11 членов экипажа — все они погибли мгновенно. Удар пришелся на участок башни между 93 и 99 этажами. Всего 17 минут спустя, в 9:03, еще один Boeing 767 протаранил Южную башню ВТЦ между 77 и 85 этажами. Лайнер принадлежал авиакомпании United Airlines и следовал из Бостона в Лос-Анджелес, в нем находились 56 пассажиров (включая пятерых террористов) и девять членов экипажа. При столкновении с Южной башней ВТЦ не выжил никто из них.

Атака на Пентагон

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В 9:37, через 34 минуты после того, как второй самолет протаранил Южную башню ВТЦ, третий самолет, захваченный террористами — Boeing 757, — врезался в здание Пентагона, штаб-квартиры Миноброны США, расположенной неподалеку от Вашингтона. Лайнер принадлежал авиакомпании American Airlines и следовал из Вашингтона в Лос-Анджелес. Все, кто находился на борту — 58 пассажиров (включая пятерых террористов) и шестеро членов экипажа, — погибли.

Что касается четвертого захваченного самолета, Boeing 757, который летел из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, то принято считать, что его террористы хотели направить либо на Белый дом, либо на Капитолий. Однако в 10:03 (спустя 26 минут после атаки на Пентагон) борт рухнул в поле рядом с городом Шанксвилл (юго-западная часть Пенсильвании, примерно 200 километров от Вашингтона). 37 пассажиров (включая четырех террористов) и семь членов экипажа погибли в результате этой катастрофы.

Между тем наиболее драматичными последствиями обернулись атаки террористов на башни ВТЦ. Дело в том, что врезавшиеся в здания лайнеры Boeing 767 были заправлены под завязку. В результате столкновений с башнями топливо разлилось и начался сильный пожар. Южная башня ВТЦ из-за сильных повреждений и воздействия огня рухнула в 9:59, Северную та же участь постигла в 10:28. Обломки огромных башен также разрушили или повредили как другие здания комплекса ВТЦ, так и находившиеся рядом строения.

Особенно сильно пострадало здание ВТЦ под номером семь высотой в 47 этажей. Из-за повреждения обломками Северной башни в ВТЦ №7 начался пожар, который не могли потушить около семи часов. В 17:20 конструкция 47-этажного здания не выдержала — и оно рухнуло вслед за башнями-близнецами. Точная цифра ущерба, который 11 сентября нанесли террористы-смертники, до сих пор остается неизвестной. Однако в сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший заявлял, что минимальный размер этого ущерба составляет 500 миллиардов долларов.

Тысячи жертв. Сколько людей погибло в терактах 11 сентября

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Жертвами страшных терактов, которые 11 сентября потрясли не только США, но и весь мир, стали 2 977 человек — граждане 77 стран мира (не считая террористов-смертников). В самолетах, захваченных боевиками, находились 246 пассажиров и членов экипажа, среди которых не уцелел никто. Больше всего жертв оказалось в нью-йоркских башнях-близнецах ВТЦ: утром в день трагедии в 110-этажных небоскребах высотой 415 и 417 метров находилось более 17 тысяч человек.

Из них погибли в момент ударов самолетов или позже скончались от ран более 2,6 тысячи человек. При этом среди тех, кто оказался выше мест ударов, в Северной башне не выжил никто, а в Южной чудом уцелели 18 человек. Немало жизней унесла и последовавшая за терактами спасательная операция — в ходе нее погиб 441 сотрудник экстренных служб. Кроме того, жертвами атаки террористов стали 125 человек на территории Пентагона.

Самой юной жертвой трагедии 11 сентября стала двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, которая вместе с семьей находилась в одном из самолетов, захваченных террористами. А самым пожилым человеком, который не пережил те страшные события, оказался 82-летний Роберт Нортон — он также был пассажиром одного из самолетов. Между тем один лишь разбор завалов ВТЦ на Манхэттене занял восемь месяцев.

В 2006-2013 годах на месте, где ранее располагались рухнувшие башни-близнецы, появилось новое здание высотой в 541 метр — оно стало самым высоким в США. А поврежденное террористами здание Пентагона восстанавливали около года. При этом атаки 11 сентября стали ударом не только по обществу, но по экономике, причем как США, так и всего мира. Все ведущие фондовые биржи Штатов не работали на протяжении недели после терактов.

События 11 сентября имели и крайне серьезные экологические последствия: крушение огромных башен-близнецов ВТЦ привело к образованию тысяч тонн токсичного мусора. А среди спасателей и специалистов, которые вели восстановительные работы, сильно возросло число самых разных заболеваний.

Операция «Возмездие»

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Следствие показало, что атаки 11 сентября спланировали террористы из группировки «Аль-Каида», находившиеся в Афганистане. Ее лидер Усама бен Ладен вначале опроверг свою причастность к терактам, но позже публично подтвердил ее. А непосредственным организатором преступлений оказался видный радикал из Кувейта Халид Шейх Мохаммед, который также был связан с «Аль-Каидой».

Организаторы терактов утверждали, что атаки 11 сентября были местью американцам как за агрессивную внешнюю политику, так и за поддержку Израиля. Как выяснилось, непосредственные исполнители преступлений находились в США нелегально, однако в каждой из четырех групп террористов был смертник с летной подготовкой, пройденной на территории Штатов. Из 19 террористов 15 оказались уроженцами Саудовской Аравии, двое — ОАЭ, один — Ливана и один — Египта.

Меньше месяца спустя после событий 11 сентября американцы вместе со своими союзниками по НАТО приступили к вторжению в Афганистан. Целью операции была как полная ликвидация «Аль-Каиды», так и поимка Усамы бен Ладена, которого Штаты официально объявили террористом №1 во всем мире. Впрочем, найти его удалось лишь десять лет спустя — спецназ ликвидировал бен Ладена в ходе операции на территории Пакистана.

Непосредственный организатор терактов Халид Шейх Мохаммед был задержан в 2003 году и с тех пор находится в американской тюрьме на базе «Гуантанамо». Что касается «Аль-Каиды», то ей был нанесен существенный урон, однако и по сей день она продолжает свое существование.

В сентябре 2011 года, спустя десять лет после атак террористов, на месте разрушенных башен-близнецов ВТЦ в Нью-Йорке был открыт Национальный мемориал и музей 11 сентября. Мемориал — это парк, в котором растут более 400 белых дубов, стоящих вокруг двух бассейнов с водопадами. А имена почти трех тысяч жертв терактов высечены на бронзовых парапетах, установленных вокруг мемориальных бассейнов-близнецов.