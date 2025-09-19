В МФЦ городского округа Клин установят новый лифт

Это будет современный аппарат Серпуховского лифтостроительного завода. Он будет рассчитан на одновременный подъем 6-ти человек. Срок завершения монтажа и пуско-наладочных работ - ноябрь 2025 года.

"Наш МФЦ расположен на на 2 и 3 этаже «Бизнес-центра» в Клину. Мы обязаны для удобства наших жителей обеспечить всем посетителям удобный и беспрепятственный доступ, в том числе пожилым людям, мамам с колясками, маломобильным гражданам", - уточнила директор МАУ «МФЦ» г. о. Клин И.А. Брусанова.

Она напомнила, что ежедневно офис МФЦ в Клину посещают около 1 100 человек.

Старый лифт в настоящее время не работает и, по оценкам специалистов, не подлежит восстановлению.

Для удобства пожилых людей и маломобильных жителей их принимают на первом этаже здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», - сказал Воробьев.