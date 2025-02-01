В МЧС рассказали о новых загрязнениях юга России мазутом

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МЧС РФ: очистка берега и моря от мазута на юге России все еще продолжается

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций России продолжают очищать от мазута те части моря и суши, которые загрязнены в Керченском проливе, Краснодарском крае и Крыму. Каждый день работники обследуют около 970 километров берега, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В акватории Черного моря проведено обследование около 6,4 тыс. квадратных километров. За последний день проверено 184 «квадрата».

В акватории Черного моря сорбентом обработали 50,7 тыс. квадратных метров. Водолазы МЧС РФ обследуют и собирают мазут рядом с причалом Витязево. Суммарно вывезли около 178 тыс. тонн нефтепродуктов. Особые организации занимаются утилизацией загрязненного грунта.

В Краснодарском крае идет обследование 265 километров. Вывезли около 177 тыс. тонн мазута. Также за сутки транспортировали примерно 270 тонн загрязненного песка и грунта. Нашли точечные выбросы нефтепродуктов от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

В Крыму за день провели обследование около 543 километров берега. Очистили 208 километров берега. Также суммарно вывезли 588 тонн.

Ранее сообщалось, что на Кубани выкопали 17,6 километров сооружения для защиты пляжей от новых выбросов мазута.