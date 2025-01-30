На Кубани выкопали 17,6 км сооружений для защиты пляжей от мазута
Пляжи в районе Анапы защитили от новых выбросов мазута
Фото - © Оперативный штаб - Краснодарский край
Пляжи в районе Анапы защитили от новых выбросов мазута с потерпевших кораблекрушение танкеров, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.
«От Центрального пляжа Анапы до пос. Веселовка в Темрюкском районе вдоль берега сделали уже 17,6 км сооружений для защиты пляжей от шторма и новых выбросов мазута», — сказано в сообщении.
Это защитный вал и ров с полосой полипропиленовых сетей.
Ров и вал остановят волну, полипропиленовые сети должны впитать фракции мазута, уточнили в штабе.
Два танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Разлившийся мазут попал на побережье в районе Анапы и в Крыму. Его собирают специалисты и добровольцы.