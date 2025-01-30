На Кубани выкопали 17,6 км сооружений для защиты пляжей от мазута

сегодня в 23:07

Пляжи в районе Анапы защитили от новых выбросов мазута

Пляжи в районе Анапы защитили от новых выбросов мазута с потерпевших кораблекрушение танкеров, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

«От Центрального пляжа Анапы до пос. Веселовка в Темрюкском районе вдоль берега сделали уже 17,6 км сооружений для защиты пляжей от шторма и новых выбросов мазута», — сказано в сообщении.

Это защитный вал и ров с полосой полипропиленовых сетей.

Ров и вал остановят волну, полипропиленовые сети должны впитать фракции мазута, уточнили в штабе.

Два танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Разлившийся мазут попал на побережье в районе Анапы и в Крыму. Его собирают специалисты и добровольцы.